Britney Spears und Will.i.am mit neuen Song

Die US-Musikerin Britney Spears (41) und der Rapper Will.i.am (48) bringen zusammen einen neuen Song heraus. "Mind Your Business" solle am Mittwoch erscheinen, teilten die beiden Stars, die schon mehrfach zusammengearbeitet haben, in den sozialen Medien mit und teilten kurze Teaser.

Spears, die vor allem Ende der 90er und Anfang der 2000er mit ihren Alben "... Baby One More Time" und "Oops! ... I Did It Again" weltberühmt geworden war, hatte für Oktober gerade erst die Veröffentlichung ihrer Autobiografie angekündigt. Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte.

Will.i.am - bürgerlich William James Adams - ist vor allem als Mitglied der Band The Black Eyed Peas berühmt geworden und arbeitet daneben unter anderem auch als Musikproduzent.