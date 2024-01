Britney Spears erteilt Musikcomeback eine Absage

Popikone Britney Spears hat nach eigenen Worten kein Interesse an einem Comeback. "Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren! Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spaß oder für andere Menschen", schrieb die 42-Jährige auf Instagram. Sie habe in den vergangenen zwei Jahren über 20 Lieder geschrieben, teilte die Sängerin weiter mit. "Ich bin ein Ghostwriter und ich genieße das wirklich." In dem Post wies sie auch Gerüchte über ein neues Album als "Müll" zurück.

Ihr letztes Album mit eigenen Songs erschien 2016 mit dem Titel "Glory". Im vergangenen Juli veröffentlichte sie mit Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas den Song "Mind Your Business". Im Oktober 2023 schrieb sie auf Instagram, einen neuen Song geschrieben zu haben. Spears ("Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Toxic") gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte.