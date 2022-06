Britney Spears postete Hochzeitsfotos

Das Brautpaar beim Ja-Wort, küssend auf einem Balkon und tanzende Gäste: Einen Tag nach ihrer Hochzeit hat Sängerin Britney Spears (40, "Baby One More Time") Fotos von der "Traum"-Zeremonie gepostet. "Wir haben es getan!!!", schrieb der Popstar am Freitag auf Instagram. Die Sängerin und ihr Partner Sam Asghari (28) hatten sich am Vorabend vor Dutzenden Promi-Gästen auf Spears' Anwesen im kalifornischen Thousand Oaks das Jawort gegeben.

"Es war der allerspektakulärste Tag", schrieb Spears in einem langen, mit vielen Emojis verzierten Text: "Die Zeremonie war ein Traum und die Party war noch besser." Von den "vielen tollen Gästen" zählte Spears Schauspielerin Drew Barrymore, die Sängerinnen Selena Gomez und Madonna, Model Paris Hilton und Modedesignerin Donatella Versace auf. "Ich habe mich so schön gefühlt", schrieb Spears und dankte Versace für das von ihr entworfene Hochzeitskleid.

Fotos zeigen die Braut in dem eleganten, weißen Kleid, mit hohem Beinschlitz und einem meterlangen Schleier. Auf weiteren Bildern: das küssende Paar auf einem mit rosa Blumen geschmückten Balkon, eine weiße Hochzeitskutsche und Party-Szenen mit den Promi-Gästen.

Für Spears war es die dritte Hochzeit - nach einer rasch annullierten Blitzehe 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander und der kurz danach folgenden Ehe mit Tänzer Kevin Federline, mit dem Spears zwei Söhne im Teenager-Alter hat. Model und Fitnesstrainer Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt, im vorigen September hielt er um ihre Hand an.

