Britischer Popsänger Olly Murs wird Vater

Der britische Popsänger Olly Murs (39, "Heart Skips a Beat") und seine Ehefrau Amelia Murs erwarten ihr erstes Kind. "Baby Murs kommt 2024", verkündete das Paar am Mittwochabend in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Auf dem Bild dazu zeigt der Sänger auf den Bauch seiner Frau und hält ein Ultraschallbild in der Hand. Dazu posteten sie drei Emojis: eine Milchflasche, ein Baby mit Schnuller und ein Herz.

Das Paar hatte im vergangenen Juli geheiratet. Mit dem britischen "Hello!"-Magazin sprach der 39-Jährige schon im Sommer über den Kinderwunsch: "Wir sind bereit, unseren eigenen kleinen Murs herumlaufen zu lassen", sagte er damals. Murs ist mit Hits wie "Troublemaker" und "Heart Skips A Beat" bekannt geworden. Begonnen hatte seine musikalische Karriere 2009 in der britischen TV-Castingshow "The X Factor". Ihm folgen mehr als 4,6 Millionen Menschen auf Instagram.