Britische Supermarktkette Tesco verbuchte nach Umbau Gewinnsprung

Die größte britische Supermarktkette Tesco hat nach einer Neuausrichtung einen Gewinnsprung erzielt.

Im ersten Halbjahr schnellte das operative Ergebnis vor Sondereffekten überraschend stark um 27 Prozent auf umgerechnet 857 Millionen Euro nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Den Umsatz erhöhte Tesco um rund 3 Prozent auf 25,2 Mrd. Pfund (28,4 Mrd. Euro). Dabei konnte der Konzern vor allem im Heimatmarkt punkten. In Asien machte sich der Rückzug aus unrentablen Aktivitäten in Thailand bemerkbar, der Umsatz auf vergleichbarer Fläche in der Region ging um mehr als acht Prozent zurück.

Erstmals seit der durch einen Bilanzskandal ausgelösten Krise im Jahr 2014 will Tesco nun wieder eine Abschlagsdividende von einem Pence zahlen. Angesichts des Erfolgs der deutschen Diskonter Aldi und Lidl auf der Insel sowie veränderter Einkaufsgewohnheiten hatte Konzernchef Dave Lewis dem Marktführer eine Sparkur verordnet, die Produktpalette verändert und Preise gesenkt.

Die Rückkehr zu einer Dividendenzahlung sei ein wichtiger Meilenstein, betonte Lewis. Auch die 4,3 Mrd. Euro teure Übernahme des Großhändlers Booker sei auf dem richtigen Weg. Tesco-Aktien legten zum Börsenstart im Londoner Leitindex zeitweise um mehr als zwei Prozent auf den höchsten Stand seit sechs Monaten zu.