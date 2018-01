William und Kate erwarten Nachwuchs. In Großbritannien wird schon jetzt darüber spekuliert, wie das neueste Mitglied der Royal Family heißen könnte.

Im April ist es soweit! Dann bekommen Prinz George und die kleine Prinzessin Charlotte ein Geschwisterchen und William und Kate werden zum dritten Mal Eltern.

Aber wie soll Baby Nr. 3 heißen? Wie in Großbritannien nicht unüblich, wird auch in puncto Name bereits fleißig gewettet. Glaubt man den britischen Wettanbietern, gibt es einige Namen, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Rennen machen werden.

Mädchen oder Junge?

Sollte es ein Mädchen werden, so sind Alice, Victoria, Elizabeth und Alexandra (der zweite Vorname der Queen) ziemlich wahrscheinlich. Wenn es ein Junge werden sollte, stehen Arthur (der zweite Vorname von Prinz William), Henry (nach Harry), Albert (der dritte Vorname von Harry), Frederick, James oder Philip (Williams dritter Vorname) hoch im Kurs. Das berichtet das britische Boulevard-Blatt "The Sun".

Wie auch bei den Royals üblich, wird das Kind mehrere Namen tragen.So lautet der volle Namen des kleinen Georges' George Alexander Louis, seine Schwester heißt Charlotte Elizabeth Diana.