Frohe Nachrichten kommen aus dem britischen Königshaus: Thronfolger William und seine Frau Kate erwarten nach George (4) und Charlotte (2) ihr drittes Kind. Wie bei ihren ersten Schwangerschaften leidet die Herzogin auch dieses Mal wieder an Hyperemesis Gravidarum.

Herzogin Kate und Prinz William erwarten wieder Nachwuchs. Das teilte der Kensington-Palast am Montag mit. Das Paar hat bereits zwei Kinder. Queen Elizabeth II. und die beiden Familien sind erfreut, heißt es in der Mitteilung. Für Königin Elizabeth II. wäre es bereits das sechste Urenkelkind. Weil Kate wie bereits bei den ersten beiden Schwangerschaften unter Schwangerschaftsübelkeit leidet, wurde ein geplanter Auftritt heute in London abgesagt.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4. September 2017

Schon lange wurde über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert. Die britischen Wettbüros liefen in den letzten drei Wochen schon heiß.

Das Paar hat bereits zwei Kinder. Ob Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen, teilte der Palast nicht mit. Unklar ist auch, in welchem Schwangerschaftsmonat sich Kate befindet. Ein Babybauch war bei jüngsten Auftritten nicht aufgefallen.

Kommt Kate zum ersten Schultag von George?

Prinz George hat in dieser Woche seinen ersten Schultag. Geplant war, dass er von beiden Elternteilen in die Thomas's School im Stadtteil Battersea gebracht wird. Ob Kate trotzdem bei der Einschulung dabei sein wird, war unklar.