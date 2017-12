Viele Promis, darunter auch Mitglieder des britischen Königshauses, kamen zur Europa-Premiere des Science-Fiction-Spektakels "Star Wars: Die letzten Jedi" in London. Die Prinzen William und Harry, die ohne weibliche Begleitung kamen, haben auch im Film einen kurzen Auftritt.

Der Droide BB-8 begrüßte die königlichen Gäste vor der festlich beleuchteten Royal Albert Hall zu ihrem "Männerabend". Zur Europa-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi", kam Prinz William ohne seine schwangere Ehefrau Kate. Begleitet wurde er von seinem Bruder Harry, der wiederum ohne seine Verlobte Meghan Markle erschien. Die beiden Royals sind in dem Weltraum-Abenteuer auch auf der Leinwand zu sehen.

© APA/AFP/POOL/Eddie MULHOLLAND William und Harry werden von BB-8 begrüßt

An den Absperrungen vor der Royal Albert Hall drängten sich hunderte jubelnder und kreischender Fans. "Das ist wirklich verrückt", kommentierte der irische Schauspieler Domhnall Gleeson, der im Film den finsteren General Hux spielt, auf dem Roten Teppich. "Es ist ein bisschen kalt und sehr, sehr verrückt." Viele der Fans hatten trotz der grimmien Temperaturen stundenlang für ihre Idole ausgeharrt.

Aber das sollte sich wenigstens lohnen. Die Stars des Films, darunter auch Daisy Ridley, Adam Driver und Mark Hamill, nahmen sich viel Zeit für Autogramme und Selfies, bevor sie die Halle betraten. "An diese Leidenschaft und Begeisterung gewöhnt man sich nie, das ist einfach wunderbar", schwärmte Hamill, der bereits zum fünften Mal als Luke Skywalker zu sehen ist.

© www.PPS.at Prinz William im Gespräch mit "Luke Skywalker" Mark Hamill

Nach seinem Miniauftritt in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" dreht sich im neuen Film die gesamte Handlung um den ergrauten Jedi-Meister Skywalker. Für den inzwischen 66-jährigen Hamill, dessen Filmkarriere nie wirklich über "Star Wars" hinauskam, ist es ein spätes Comeback. Jahrelang war er weitestgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. "Möge die Macht mit uns allen sein", rief er den Fans grinsend zu.

William und Harry haben Gastauftritt in "Star Wars"

Auch eine Reihe Darsteller in der Uniform der Imperialen Sturmtruppen marschierten über den Roten Teppich. Dieses Kostüm trugen auch die Prinzen bei ihrem kurzen Gastauftritt in der achten Episode der "Star Wars"-Saga - weshalb sie im Film zwar in Aktion zu sehen, aber leider nicht zu erkennen sind. "Star Wars: Die letzten Jedi" startet an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos.