Britische Pop-Band Simply Red gastiert am 2. April in Ischgl

Die britische Pop-Band Simply Red mit Frontmann Mick Hucknall gastiert am 2. April in Ischgl und eröffnet mit dem ersten "Top of the Mountain Spring Concert" die neue Eventreihe "Spring Blanc". Diese soll den Gästen "neben ganz besonderen Skimomenten" ein "buntes Programm voller Kulinarik und Musik" bieten, wie die Veranstalter am Donnerstag ankündigten.

Das Live-Auftakts-Konzert wird traditionell auf der 2.320 Meter hoch gelegenen Idalp stattfinden und um 13.00 Uhr starten. Der Konzerteintritt ist im Skiticket enthalten. Der Tagesskipass für Ischgl/Samnaun ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert und kostet am 2. April 2022 90 Euro pro Person. Bei allen gültigen Skipässen ab zwei Tagen sei das Konzert jedoch inkludiert, hieß es.

Ischgl war bei Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020 in die internationalen Negativschlagzeilen geraten. In dem Tiroler Wintersportort war es zu einem größeren Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 gekommen.