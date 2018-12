Brexit - Tusk: Vor EU-Gipfel "Gespräche in letzter Minute" mit May

Im Ringen um die Verabschiedung des Brexit-Abkommens in Großbritannien hat EU-Ratspräsident Donald Tusk ein Sondertreffen mit Premierministerin Theresa May angekündigt. Er werde May noch vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstagnachmittag zu "Gesprächen in letzter Minute" treffen, teilte Tusk im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Diplomaten zufolge planen die anderen EU-Staats- und Regierungschefs eine schriftliche Erklärung mit Klarstellungen, um Mays Kritiker im Brexit-Streit zu beruhigen. May hatte eine für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im Londoner Unterhaus abgesagt, weil keine Mehrheit für die Vereinbarung mit der EU in Sicht war.

Am Mittwochabend musste sich die angeschlagene Regierungschefin einer Misstrauensabstimmung in der eigenen Fraktion stellen. Bei dem Votum unterstützten 200 Abgeordnete der konservativen Tories May, 117 stellten sich gegen die Premierministerin.