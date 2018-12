Premierministerin Theresa May hinterlässt bei EU-Gipfel Ratlosigkeit und Verärgerung.

Die Nerven liegen blank nach der denkwürdigen Gipfelnacht von Brüssel. Endlich Klarheit über das weitere Vorgehen beim Brexit, das hatten sich die Teilnehmer des EU-Gipfels gewünscht. Ihr Wunsch hat sich nicht erfüllt. Die britische Premierministerin Theresa May hinterlässt im Kreis ihrer Kollegen Ratlosigkeit, Ungeduld - und eine wachsende Bereitschaft zu kaum verhohlenen Lästereien.



Die Zeichen der Entfremdung zwischen May und ihren Kollegen aus den verbleibenden 27 EU-Staaten sind in Brüssel nicht zu übersehen. Glaubt man EU-Vertretern, hat sich May mit ihrem Auftritt am Donnerstagabend auf dem EU-Gipfel keinen Gefallen getan. Sie verärgerte die Staats-und Regierungschefs mit unklaren Aussagen.

Gereizt und genervt

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Ausführungen der Premierministerin mehrfach unterbrochen und Präzisierungen gefordert, berichtete ein EU-Diplomat. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker charakterisierte die Gespräche hinterher als "nebulös und unpräzise".

Luxemburgs Premier Xavier Bettel forderte May auf zu klären, "was genau London will". Tschechiens Europaminister Ales Chmelar berichtete, bei Mays Auftritt habe eine "fast unmögliche Situation" im Raum geherrscht.

Dabei war May doch eigentlich mit einem klaren Ziel nach Brüssel gereist: zusätzliche Zusicherungen zu dem fertig ausgehandelten Brexit-Abkommen zu bekommen. Nur so, glaubt sie, kann sie im britischen Parlament die nötige Zusage für die ungeliebte Vorlage bekommen.

Keine klaren Vorschläge

Die EU-Kollegen vermissten aber klare Vorschläge. Aus Brüssel mit nach Hause nimmt die Premierministerin nun lediglich einige unverbindliche Zusicherungen zur sogenannten Auffanglösung für Nordirland, gegen die Kritiker daheim in Großbritannien Sturm laufen. Sie gehen nicht über das hinaus, was ohnehin schon in dem Abkommen steht.

Dabei hatten die 27 verbleibenden EU-Staaten am Donnerstag noch ein weitergehendes Zugeständnis diskutiert - nämlich das Angebot, im Jänner "zusätzliche Zusicherungen" abzugeben, wenn May dies in ihrem Kampf um die Ratifizierung des Abkommens benötige.

In dem letztlich verabschiedeten Gipfel-Papier fehlt dieser Passus aber. "Die Kollegen waren dermaßen verärgert, dass May am Ende weniger bekommen hat, als sie eigentlich hätte bekommen können", sagt ein EU-Diplomat. Konfus und widersprüchlich sei die Premierministerin aufgetreten.

» Wir werden jetzt nicht Gipfel über Gipfel über Gipfel machen «

In solchen Äußerungen spiegelt sich das Maß der Frustration wider, das sich angesichts des endlosen Brexit-Dramas in Brüssel breit gemacht hat. Das Abkommen war ja bereits Ende November auf einem Gipfel abgesegnet worden. Nun fordert May Nachbesserungen, und in Brüssel ist von einem weiteren Gipfel im Jänner die Rede. "Wir werden jetzt nicht Gipfel über Gipfel über Gipfel machen", stellt der Luxemburger Bettel genervt klar.

Juncker: May "kämpft tapfer. Leider sehen wir die Ergebnisse nicht."

Britische Regierungsvertreter nehmen May in Schutz: Sie habe absolut deutlich gemacht, was sie will, und sogar einen konkreten Vorschlag vorgelegt: Die EU solle Dezember 2021 als Frist für den Abschluss des angestrebten Freihandelsabkommens festlegen, was die Auffanglösung für Nordirland überflüssig machen würde. Darauf wollte sich die EU aber nicht einlassen.

Für May war der Brüsseler Gipfel der Abschluss einer unfassbar turbulenten Woche. Am Montag ihr Eingeständnis, dass das Brexit-Abkommen keinerlei Aussicht auf Zustimmung im Parlament hat. Am Dienstag ihre verzweifelte Blitztour durch drei europäische Länder, die keine konkreten Ergebnisse brachte. Am Mittwoch dann der Dolchstoß-Versuch aus der eigenen Partei, und am Donnerstag und Freitag die Kritik ihrer EU-Kollegen.

May steht von allen Seiten unter Beschuss. "Die Premierministerin kämpft tapfer", stichelte Kommissionspräsident Juncker in Brüssel. "Leider sehen wir die Ergebnisse nicht."