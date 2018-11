Brexit - Pfund fällt nach Rücktritt von Brexit-Minister Raab

Unmittelbar nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers Dominic Raab ist das britische Pfund deutlich gefallen. Die britische Währung notierte am Donnerstagvormittag bei 1,2831 Dollar - vor der Ankündigung war das Pfund noch bis auf 1,30 Dollar geklettert.

Grund für den jäh gestoppten Anstieg war die am Mittwochabend verkündete Einigung auf einen Vertragsentwurf zum Brexit. Raab erklärte am Donnerstagmorgen per Twitter, er könne insbesondere die Passagen im Vertragsentwurf zum künftigen Status von Nordirland nicht mittragen und habe deshalb die Regierung verlassen.