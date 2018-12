Brexit - May: Zweites Referendum ist nicht der richtige Weg

Die britische Premierministerin Theresa May dringt angesichts des Widerstands im Parlament auf eine Entscheidung zu dem von ihr ausgehandelten Brexit-Vertrag. "Es gibt drei Möglichkeiten: eine ist, die Europäische Union mit einer Einigung zu verlassen, die anderen beiden sind, dass wir ohne eine Regelung austreten oder dass wir überhaupt keinen Brexit haben", sagte May am Donnerstag.

"Es ist klar, dass es einige im Unterhaus gibt, die den Brexit vereiteln wollen und das Votum des britischen Volkes aufheben wollen, und das ist nicht richtig", sagte sie im Gespräch mit dem britischen Hörfunksender BBC. Sie glaube nicht, dass ein weiteres Referendum über den Brexit der richtige Weg sei.

Seit Dienstag debattiert das Unterhaus in London über den Vertrag für einen geregelten EU-Austritt. Bisher ist nicht erkennbar, dass May eine Mehrheit für das Abkommen erhält. Die Abstimmung ist für kommenden Dienstag (11. Dezember) geplant. Auf die Frage nach ihrem Plan B, wenn ihr Deal abgelehnt würde, wich May aus.

Brexit-Minister Stephen Barclay sagte am Donnerstag, Großbritannien werde im Falles eines ungeregelten Brexit-Austrittes im März vorbereitet sein. "Ja, wir werden vorbereitet sein, aber es dann eine Menge Arbeit erforderlich sein."