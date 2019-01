Großbritannien wird die Europäische Union auf jeden Fall am 29. März verlassen. Das bekräftigte Premierministerin Theresa May am Mittwoch im britischen Unterhaus. Die Tageszeitung "Daily Telegraph" hatte zuvor aus ungenannten EU-Quellen darüber berichtet, dass britische Vertreter zuletzt "ihre Fühler ausgestreckt" hätten bezüglich einer möglichen Verschiebung des Austrittsdatums.

Das Parlament in London hat am heutigen Mittwoch die Debatte zum Brexit begonnen. Die Abstimmung über das mit der EU ausverhandelte Austrittsabkommen soll am kommenden Dienstag stattfinden. Eine Mehrheit dafür ist offenbar nicht in Sicht.