Kurz vor einer neuen Brexit-Verhandlungsrunde mit der EU baut die britische Premierministerin Theresa May ihr Team um. Der bisherige Spitzenbeamte im Brexit-Ministerium, Oliver Robbins, werde ihr Berater und wechsle dafür ins Büro der Premierministerin, teilte ein Sprecher am Montag in London mit. Nachfolger im Brexit-Ministerium wird demnach Robbins' bisheriger Stellvertreter Philip Rycroft.

Dem Sprecher zufolge soll mit Robbins' Ernennung die Koordinierung der Verhandlungen verbessert werden. Die Zeitung "Evening Standard" berichtete, Hintergrund des Wechsels seien Differenzen zwischen Robbins und Brexit-Minister David Davis, der die Verhandlungen mit der EU leitet.

May ist geschwächt, weil ihre Konservativen bei der Parlamentswahl im Juni ihre absolute Mehrheit verloren haben. Die Regierungschefin wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihrem Team in den Verhandlungen keine eindeutigen Vorgaben mache. Die Scheidungsverhandlungen verlaufen bisher zäh: Nach den jüngsten Treffen im August lagen beide Seiten noch weit auseinander. Die nächste Gesprächsrunde findet Ende September statt. Großbritannien soll nach den bisherigen Plänen 2019 die EU verlassen.