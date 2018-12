EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schließt Neuverhandlungen beim Brexit aus. "Der Deal, den wir erreicht haben, ist das Beste, was wir bieten können. Das ist der einzige Deal. Es gibt keinen Raum für Neuverhandlungen", betonte Juncker Dienstag früh im Europaparlament in Straßburg.

Beim EU-Gipfel am Donnerstag werde es einen "Überraschungsgast geben, den Brexit". Er sei "überrascht, denn wir hatten uns am 27. November mit der britischen Regierung geeinigt, aber es scheint jetzt Probleme auf den letzten Metern zu geben".

"Irland wird nie allein gelassen"

Juncker erklärte, er werde heute Abend mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammentreffen. Doch gebe es keinen Raum für Neuverhandlungen. "Aber natürlich kann der Raum intelligent genutzt werden, um weitere Klarheit zu schaffen", so der Kommissionspräsident. Zu den von britischer Seite angesprochenen "großen Problemen mit dem Backstop Irland" sagte Juncker, "das müssen wir vorbereiten, das ist notwendig für die gesamte Kohärenz dessen, was wir niedergeschrieben haben. Irland wird nie allein gelassen werden".

Premierministerin May auf Europa-Tour

Die britische Premierministerin Theresa May ist unterdessen nach der Verschiebung der entscheidenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen in Den Haag mit ihrem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte zusammengekommen. Die Regierungschefs sollten am Dienstag bei einem Arbeitsfrühstück am Amtssitz des Premiers, dem Catshuis, über den Brexit-Deal beraten.

May wollte anschließend nach Berlin weiterreisen und dort um 13.00 Uhr die deutsche Kanzlerin Angela Merkel treffen. Am Nachmittag - 17.00 Uhr - wurde May in Brüssel dann zu einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet.

Da im britischen Unterhaus eine Ablehnung drohte, hatte May am Montag die für Dienstagabend geplante Parlamentsabstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen abgesagt. Sie will nun Nachverhandlungen führen.

Die Niederlande sind traditionell ein enger Partner Großbritanniens in Europa. Premier Rutte hatte aber bereits signalisiert, dass er keine Aussichten auf Nachverhandlungen sieht.

Kurz: "Definitiv keine Nachverhandlungen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht keine Chance für das Aufschnüren des Brexit-Abkommens. "Es wird definitiv keine Nachverhandlung über den Austrittsvertrag geben", sagte Kurz der britischen Zeitung "Financial Times" (Dienstag). "Der Deal, den wir im Moment haben, ist ein guter und ausgewogener Deal, und ich denke, es liegt im Interesse von uns allen, ein No-Deal-Szenario zu vermeiden."