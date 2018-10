Für Ergebnisse in den Brexit-Verhandlungen ist es nach Worten des EU-Ministers und amtierenden EU-Ratspräsidenten, Gernot Blümel, (ÖVP) "zu früh". Die Einberufung eines Brexit-Sondergipfels im November könne beim EU-Gipfel am Mittwoch nur stattfinden, "wenn die Staats- und Regierungschefs ausreichend Fortschritt in Verhandlungen feststellen würden".

Das sei "momentan noch nicht der Fall", wie der EU-Chefverhandler Michel Barnier beim allgemeinen Rat am Dienstag in Luxemburg klar gemacht habe, sagte Blümel. "Es muss jetzt weiter verhandelt werden, und es ist noch zu früh, um zu sagen, wann es ein mögliches weiteres Ergebnis geben kann." Wichtig sei, dass die 27 verbleibenden EU-Staaten fest zusammenstünden. Dies sei nach der heutigen Ratssitzung auch gewährleistet.