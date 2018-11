Brexit-Endspiel in London: Die britische Regierung entscheidet am Mittwoch über den umstrittenen Entwurf des Brexit-Abkommens.

May betont: Kein zweites Referendum

Premierministerin Theresa May bekräftigte am Mittwoch ihr "Nein" zu zweitem Referendum.

Die Nerven liegen blank. Denn es geht nicht nur um den EU-Austritt, sondern auch um das Schicksal der Regierung und insbesondere von Premierministerin Theresa May. Vor der Sitzung um 15.00 Uhr MEZ muss May sich noch den Abgeordneten im Unterhaus stellen.

Einige der Minister sollen "große Vorbehalte" gegen den Brexit-Entwurf haben, auf den sich die Unterhändler in Brüssel nun geeinigt haben. Britische Medien halten daher Rücktritte nicht für ausgeschlossen. Für May könnte das gefährlich werden, vor allem, wenn wichtige Kabinettsmitglieder wie Handelsminister Liam Fox oder Brexit-Minister Dominic Raab abspringen. Doch auch ein Rücktritt von Arbeitsministerin Esther Vey oder Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt wäre ein Rückschlag für die Regierungschefin.

© APA/Martin Hirsch

May, die von einem Endspiel spricht, hatte ihren Kabinettsmitgliedern am Dienstagabend einen kurzen Einblick in das etwa 500 Seiten starke Brexit-Dokument gewährt. Vor allem die Passage zu der Frage, wie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden sollen, dürfte dabei im Fokus gestanden haben. Einer nach dem anderen betrat Mays Amtssitz in der Downing Street, wurde einzeln empfangen und trat nach einer halben Stunde mit betretener Miene wieder heraus.

Sondersitzung der 27 EU-Botschafter

Parallel zum britischen Kabinett sollten ab 15.00 Uhr in Brüssel die Botschafter der EU-27 über den Deal beraten und ihn formell billigen. Danach sollte er bei einem EU-Sondergipfel, möglicherweise am 25. November, von den Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden. Allerdings äußerte sich ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch zurückhaltend zu den "Presseberichten" über die Einigung und sprach von einem "laufenden Prozess".

Die EU besteht auf einer Garantie, dass es keine Kontrollen auf der irischen Insel geben wird. Der sogenannte Backstop stößt aber auf heftigen Widerstand bei den Brexit-Hardlinern in Mays Konservativer Partei und der DUP. Nun haben sich die Unterhändler in Brüssel wohl auf einen Kompromiss geeinigt. Medienberichten zufolge sieht der Plan vor, dass ganz Großbritannien im Notfall in der Europäischen Zollunion bleiben soll. Für Nordirland sollen demnach aber "tiefergehende" Bestimmungen gelten.

EU-Diplomatenkreisen zufolge sieht der Deal vor, dass im Juli 2020 eine Entscheidung über die irische Grenze getroffen wird. Bis dahin soll es schon mehr Klarheit über die künftigen Beziehungen zwischen London und den EU-27 geben. Der Deal sieht nämlich eine 21-monatige Übergangsperiode nach dem Brexit vor, in der das Vereinigte Königreich faktisch weiterhin voll an das EU-Recht gebunden sein soll.

EU-Minister Gernot Blümel sagte am Dienstagabend, er sei "bereit jederzeit, einen Rat einzuberufen". "Auch wenn die letzten Meter oft nicht mehr viel erscheinen, sind sie dennoch oft die anstrengendsten", betonte er. Finanzminister Hartwig Löger sagte am Mittwoch, er hoffe auf eine Einigung auf parlamentarischer Ebene in London. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, zeigte sich optimistisch: "Ja, der weiße Rauch steigt auf. Wir haben positive Signale, dass es nach Wochen und Monaten der quälenden Debatten jetzt endlich zu einer Einigung kommt", sagte Weber in den ARD-"Tagesthemen".

Kompromiss nicht leicht durchzusetzen

Im Parlament in London dürfte der Kompromiss nicht leicht durchzusetzen sein. Die Brexit-Hardliner bei den Konservativen fordern, dass der Backstop nur für eine begrenzte Zeit gelten darf. Die DUP sträubt sich gegen jegliche Sonderbehandlung Nordirlands. "Dieser Deal hat das Potenzial, zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs zu führen - und das können wir nicht unterstützen", sagte DUP-Mandatar Jeffrey Donaldson.

Die Tory-Abgeordnete Nadine Jeffries rief offen zu einer Rebellion gegen May auf. "Das Glück gehört den Mutigen. Heute ist der entscheidende Tag", twitterte sie. Mays größte Widersacher in ihrer eigenen Partei schäumten vor Wut: Ex-Außenminister Boris Johnson und der einflussreiche Parlamentarier Jacob Rees-Mogg warfen May vor, sich Brüssel unterworfen zu haben. Überall im Londoner Regierungsviertel seien die weißen Fahnen der Kapitulation gehisst worden, sagte der erzkonservative Rees-Mogg.

Ob die Regierung eine Mehrheit erreichen kann, scheint zweifelhaft. Auch das wird die Entscheidung der Minister am Mittwoch beeinflussen. Ihre eigene Zukunft könnte davon abhängen, ob sich May letztlich im Parlament durchsetzten kann. May regiert nur mit hauchdünner Mehrheit und ist auf die nordirische DUP angewiesen. Auf Unterstützung aus der Opposition darf sie kaum hoffen.

Großbritannien wird die Staatengemeinschaft am 29. März 2019 verlassen. Die EU besteht auf einer Garantie, dass es keine Kontrollen geben wird. Der sogenannte Backstop stößt aber auf Widerstand bei den Brexit-Hardlinern in Mays Partei und der DUP.