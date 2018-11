Brüssel (APA) - EU-Minister Gernot Blümel sieht die Brexit-Verhandlungen in einer entscheidenden Phase. Nach dem EU-Rat für Allgemeine Angelegenheiten am Montag sagte Blümel, es "spießt sich noch" an der Grenzfrage Irland-Nordirland. Für die EU sei klar, dass die vier Grundfreiheiten unteilbar seien.

Jedenfalls gebe es derzeit noch nicht ausreichend Fortschritte, um einen Sondergipfel einzuberufen. Es seien "noch einige Schritte" notwendig. Dem EU-Chefverhandler Michel Barnier sei versichert worden, dass die 27 hinter ihm stehen. Ob eine Einigung in Richtung Zollunion gehe? - Blümel: "Das kann ich nicht verraten".

In der Frage der Rechtsstaatlichkeit sei beim EU-Rat klar gewesen, dass es "auf die Rechtsstaatlichkeit keine Rabatte geben" könne. Auf die EuGH-Entscheidung zu Polen angesprochen, dass dort entlassene Richter wieder eingestellt werden müssten, sagte Blümel, es habe Äußerungen in diese Richtung gegeben. Aber generell gehe es um Dinge, die im Vorfeld der EuGH-Entscheidung passiert seien.

Beim Punkt mehrjähriger Finanzrahmen der EU von 2021-2027 ist es für den Minister aber zu früh, davon zu reden, dass 2019 eine Einigung darüber erzielt werden könne. Zuvor hatte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erklärt, er sehe Fortschritte und eine Einigung über den siebenjährigen Haushaltsrahmen könnte 2019 erfolgen.