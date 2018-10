Brexit - Blümel glaubt noch an möglichen Deal mit Großbritannien

Der EU-Minister und amtierende EU-Ratspräsident Gernot Blümel glaubt noch an einen möglichen Deal der EU mit Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen. "Jeder will einen Deal", sagte Blümel am Dienstag vor einer Aussprache der EU-Europaminister mit Chefverhandler Michel Barnier in Luxemburg. Über Wahrscheinlichkeiten eines Abkommens wollte Blümel nicht spekulieren.

Die Rolle der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft liege darin, für Geschlossenheit der 27 verbleibenden EU-Staaten zu sorgen, sagte Blümel. Darum habe Barnier gebeten, und die EU-Präsidentschaft wolle dem auch nachkommen.

EU-Kommissionsvize Frans Timmmermans sagte, bei den Brexit-Verhandlungen gehe es um sehr wichtige Entscheidungen für Großbritannien und die EU als Ganzes. Es sei "vollkommen logisch", dass bis zum Ende der Verhandlungen nicht klar sei, was dabei herauskomme. Die EU-Kommission wolle den Schaden durch den Brexit so gering wie möglich halten. "Wir können nur schauen,, dass der Schaden so gering wie möglich ist", betonte auch Blümel. "Man wird aufeinander zugehen müssen."