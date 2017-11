Brexit - "Sun": May will mehr Geld für EU-Austritt anbieten

Die britische Premierministerin Theresa May will einem Zeitungsbericht zufolge mehr Geld für die Scheidungsvereinbarung mit der EU anbieten. Es gehe um zusätzlich bis zu 20 Milliarden Pfund (22,24 Mrd. Euro), berichtete die Zeitung "The Sun" am Donnerstag.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte am Freitag Großbritannien ein Ultimatum von zwei Wochen gestellt, um Klarheit in wichtigen Punkten zu schaffen, damit beim Dezember-Gipfel über die künftigen Handelsbeziehungen gesprochen werden könne. Der britische Brexit-Minister David Davis sagte am Sonntag, Großbritannien werde keine Zahl oder Formel für seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU vorlegen.