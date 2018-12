Brexit - Merkel sieht keine Öffnung des Austrittsabkommens

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht keine Öffnung des Austrittsabkommens mit Großbritannien.

Dieses Abkommen sei "gut verhandelt", sagte Merkel am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Es sei erfreulich, dass Premierministerin Theresa May ihre Arbeit fortsetzen könne. Allerdings könnte über eine Zusatzerklärung gesprochen werden.

Neben dem Brexit sieht Merkel auch eine Debatte über Russland und die militärische Eskalation mit der Ukraine am Asowschen Meer bei dem Gipfel. Auch Kosovo und Serbien seien Thema des Treffens.

Ein weiteres Thema sei der EU-Finanzrahmen. Hier habe die österreichische Ratspräsidentschaft der Diskussion eine Struktur gegeben. Die Interessen der EU-Staaten seien aber noch sehr unterschiedlich. Deutschland wolle Förderungen für seine Bundesländer und die Landwirtschaft, sie werde sich dazu zu Wort melden, sagte Merkel.