Der EU-Chefverhandler für den Brexit Michel Barnier hat im Europaparlament von einer wichtigen Etappe bei den Verhandlungen mit Großbritannien über einen Austritt der Insel gesprochen.

Die Lage sei "außerordentlich schwierig und komplex", doch habe es ausreichende Fortschritte gegeben, um die Phase zwei einzuleiten, die "in ruhigerem Fahrwasser" erfolgen könne.

Barnier erklärte bei der Debatte über die Vorbereitung des EU-Gipfels Ende der Woche in Straßburg zu dem jüngst erzielten Kompromiss mit London, "wir werden keine Infragestellung des Berichts dulden. Die Fortschritte sind registriert. Ich hätte den Bericht nicht vorgelegt, wenn nicht von Großbritannien Fortschritte im Hinblick auf Bürgerrechte, Finanzierung von Projekten aus dem EU-Haushalt und Wahrung des Friedensprozesses in Irland" erreicht worden wären.

Es gehe um die Stabilität des Kontinents, in einer Welt, die unter Ungewissheit leide. Die EU müsse in der Lage sein, mit Großbritannien rationale Lösungen zu erarbeiten. "Dann können wir uns besser auf die Initiativen und Herausforderungen konzentrieren, die wir gemeinsam angehen müssen".

Barnier unterstrich auch in Richtung London, dass "wir nie von gegenseitigen Zugeständnissen gesprochen haben". Also bei den Bürgerrechten könne von Zugeständnissen nicht die Rede sein, auch nicht beim Frieden und der Stabilität für Irland. "Und auch gibt es keine Zugeständnisse, was Projektträger betrifft, die aus dem europäischen Haushalt finanziert werden", so Barnier.