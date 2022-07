Frankreichs bezaubernder Westen

ESSEN UND ÜBERNACHTEN

Ausgefallen und exklusiv

In der Bretagne und vor allem in Rennes gibt es eine Vielzahl an kleinen, erstklassigen Restaurants, in denen Gerichte aus frischen, regionalen Produkten serviert werden. Im Le 2 rue des Dames in Rennes gibt es täglich wechselnde dreigängige Menüs. Die extravagantesten Crêpes der Stadt erhält man in der Crêperie La Saint-Georges. Liebhaber von Meeresfrüchten und Austern sollten unbedingt das Restaurant L'Aviron in Cancale aufsuchen.

© Christine Lugmayr Hotel EssenCiel

Übernachten. Das elegante Boutiquehotel Balthazar Hôtel & Spa liegt in unmittelbarer Nähe zu Rennes' Altstadt. Ebenfalls sehr zentral in Rennes liegt das Hotel Saint-Antoine. Mitte Juni eröffnet in Piré-sur-Seiche das Hotel EssenCiel. Es besteht aus 42 kokonartigen Zimmern und dem Gourmetlokal La Table des Pères. Einzigartig ist nicht nur die Form des Hotels, sondern auch die Lage. Denn es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Château des Pères, das heute Tagungszentrum inklusive Zimmern und Brasserie ist.

Infos: