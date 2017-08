Brennendes Fahrzeug in Oswaldibergtunnel auf A10 in Kärnten

Im Oswaldibergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) nördlich von Villach hat in Fahrtrichtung Salzburg ein Fahrzeug Feuer gefangen, wie die Asfinag am Samstagmittag der APA mitteilte. Es soll sich dabei um eine Wohnmobil handeln, das noch rechtzeitig in einer Tunnelnische abgestellt werden konnte. Laut Asfinag sollen sich keine Menschen mehr in der Röhre befinden.

Die Alarmierung erfolgte gegen 11.50 Uhr, wie mitgeteilt wurde. Die Feuerwehr sei bereits eingetroffen und habe mit den Brandbekämpfungsmaßnahmen begonnen. Der 4.307 Meter lange Oswaldibergtunnel ist der zweitlängste zweiröhrige Tunnel Kärntens.