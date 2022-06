Breitband wesentlicher Treiber von Wirtschaftswachstum

Laut einer Studie im Auftrag der Interessengemeinschaft Internet Service Provider Austria (ISPA) ist das Breitband-Internet für zehn Prozent des Wirtschaftswachstums verantwortlich. "Im Zeitraum von 2012-2021 gingen rund zehn Prozent des Wirtschaftswachstums allein auf die zunehmende Anwendung von Breitband-Anschlüssen zurück, in Summe macht das rund 39 Milliarden Euro in diesem Zeitraum aus", so die Studienautoren von Eco Austria.

ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger betonte in diesem Zusammenhang den Wert von Subventionen: "Von 2015 bis 2026 werden insgesamt 2,7 Milliarden Euro öffentliche Förderungen bereitgestellt. Man sieht also trotz der unterschiedlichen Zeiträume: Kaum wo machen Förderungen so viel Sinn wie bei den digitalen Technologien der Zukunft."

Ebenberger sieht aber noch einigen Aufholbedarf. Am Festnetz-Markt sei das "Potenzial der Wohlstandseffekte" noch nicht ausgereizt. "Dabei gilt wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch beim Internet: Konkurrenz belebt das Geschäft", betonte er am Donnerstag vor Journalisten.

ISPA-Präsident Harald Kapper plädierte heute dafür, eine Regulierung zu implementieren, die am Internetmarkt - insbesondere am Festnetzsektor - für echten Wettbewerb sorge. Dafür seien weiterhin regulatorische Eingriffe nötig, denn der Markt sei charakterisiert durch einen Marktführer - die teilstaatliche Telekom Austria - und eine große Anzahl von Anbietern, insbesondere kleinen Firmen, die regional anbieten würden. Gerade in dünner besiedelten ländlichen Gebieten sei die Versorgung mit Breitband-Internet noch schlecht.