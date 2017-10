Auf Brautkleider hatten es Einbrecher in Gmunden - die Stadt ist ausgerechnet eine der beliebtesten Hochzeits-Locations des Landes - abgesehen.

Unbekannte drangen in der Nacht auf Dienstag in ein Fachgeschäft ein und erbeuteten 60 Hochzeitsroben in verschiedenen Größen. Der Schaden wird von der oberösterreichischen Polizei mit rund 20.000 Euro beziffert.