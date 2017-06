Brasiliens Staatschef sagt Teilnahme an G-20-Gipfel in Hamburg ab

Angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen ihn hat Brasiliens Staatschef Michel Temer seine Teilnahme am G-20-Gipfel in Hamburg abgesagt.

Temer habe entschieden, dass er nicht zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli reise, erklärte das Präsidialamt in Brasilia am Mittwoch (Ortszeit).

Eine Begründung gab es nicht; Temer droht ein Prozess vor dem Obersten Gerichtshof wegen des Vorwurfs der Annahme von Schmiergeldern. Temer wird vorgeworfen, 500.000 Real (rund 130.000 Euro) Schmiergeld vom Chef des Fleischkonzerns JBS angenommen zu haben. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot forderte deshalb am Montag eine Anklage gegen den Präsidenten vor dem Obersten Gerichtshof des Landes wegen des Vorwurfs der passiven Korruption.

Temer wies die Anschuldigungen als "Fiktion" und als eine "Niederträchtigkeit politischer Art" zurück. Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot erwiderte aber, es gebe "zahlreiche Beweise" für die Anschuldigungen. Dazu zählen unter anderem heimliche Gesprächsaufzeichnungen und Polizeiaufnahmen von einem engen Berater Temers, der mit einem Koffer voller Geldscheine gefilmt wurde.

Ob dem Staatschef tatsächlich der Prozess gemacht wird, müssen die Abgeordneten des Parlaments entscheiden, in dem Temer über eine komfortable Mehrheit verfügt. Die Abgeordneten müssten einer Anklageerhebung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Politische Beobachter in Brasilien gehen davon aus, dass Temer die nötige Mehrheit erhalten dürfte, um einen Strafprozess abzuwenden.

Brasilien, das fünftgrößte Land der Welt, steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Temer war nach der Amtsenthebung seiner linksgerichteten Vorgängerin Dilma Rousseff im Mai 2016 angetreten, um durch einen rigiden Sparkurs das Land wieder für Investoren attraktiv zu machen.

Doch nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden politischen Krise verzögerten sich die Reformen, die Finanzmärkte stützen den in der Bevölkerung extrem unbeliebten Temer aber weiter. Nach monatelanger Rezession liegt die Arbeitslosenrate derzeit bei 13,6 Prozent.

Mehrere Gewerkschaften haben erneut zu Demonstrationen in den nächsten Tagen gegen Temer aufgerufen, doch bisher halten sich die Proteste gegen den Mitte-Rechts-Politiker in Grenzen, wohl auch weil die anderen Parteien ebenso in riesige Korruptionsskandale verstrickt sind.