Brand in steirischem Mehrparteienhaus: Evakuierung und Verletzte

Nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der obersteirischen Gemeinde Stainach (Bezirk Liezen) sind am Montag zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in das LKH Rottenmann gebracht worden.

Das Feuer war nahe einer Terrasse einer Erdgeschoß-Wohnung ausgebrochen. Rauch drang auch ins Stiegenhaus ein. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude, hieß es seitens der Polizei.

Das Feuer nahm gegen 6.00 Uhr im Bereich der Terrasse der Wohnung einer 54-Jährigen seinen Ausgang. Sie versuchte vergeblich, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Darum rief sie die Einsatzkräfte. 26 Feuerwehrleute eilten zu dem Haus und löschten den Brand. Dieser hatte in der Zwischenzeit in der Wohnung erheblichen Schaden angerichtet und das Stiegenhaus mit Qualm gefüllt. Die Feuerwehren brachten alle Bewohner ins Freie. Neben der 54-Jährigen musste auch eine 28-jährige Nachbarin zur Kontrolle ins Spital. Eine Ursache des Brandes stand vorerst nicht fest.