Brand in Fertörakos - Sechs Seehütten vollständig vernichtet

Im ungarischen Fertörakos, wo Mittwochvormittag am Neusiedler See mehrere Seehütten in Brand gerieten, gestaltet sich der Einsatz für die Löschmannschaften schwierig. "Sechs Hütten sind bereits vollständig abgebrannt, zwei Hütten stehen derzeit in Vollbrand und vier sind unmittelbar gefährdet", berichtete Stadtfeuerwehrkommandant von Rust, Harald Freiler.

Seit dem späten Vormittag kämpften burgenländische und ungarische Feuerwehrleute gegen die Flammen. "Unsere Einsatztätigkeit beschränkt sich derzeit auf das Schützen der nicht betroffenen Hütten, dass die nicht mehr zu brennen beginnen", sagte Freiler. Dies erweise sich jedoch aufgrund des starken Südwindes als sehr schwierig.

Der Wind treibe quasi das Flammenmeer auf die noch nicht brennenden Hütten zu. Die Hütten seien zweistöckig und alle mit Schilf gedeckt. "Ein richtiges Inferno", schilderte Freiler.

Auch das "Haus im See", ein Restaurant, das am nördlichen Ende der Häuserreihe liegt, sei - wie alle umliegenden Hütten - vom Brand gefährdet. "Wir konzentrieren uns mit besten Mitteln darauf, das Ganze einzudämmen, was sich aber als sehr schwierig erweist", sagte der Stadtfeuerwehrkommandant.

Gefahren ergäben sich bei der großen Hitzeentwicklung auch durch Gasflaschen, die in den Hütten deponiert seien. "Da sind schon etliche detoniert", berichtete Freiler.

Der Löscheinsatz habe sich etwa um 11.00 Uhr entwickelt. Aus unbekannter Ursache sei eine Seehütte in Brand geraten. Hüttenbesitzer hätten die Feuerwehr Mörbisch um Hilfe gebeten, gleichzeitig wurden auch die ungarischen Kräfte verständigt.

"Die Ferwehr Mörbisch ist daraufhin mit ihrem Boot und ihrem Rüstlöschfahrzeug ausgefahren Richtung Fertörakos und hat unmittelbar nach dem Eintreffen in Ungarn die Seefeuerwehren mit ihren Booten nachalarmiert", so Freiler. Von burgenländischer Seite sind Feuerwehrboote aus Rust, Oggau, Mörbisch, Mörbisch, Purbach und Neusiedl am See sowie zehn Fahrzeuge aus umliegenden Gemeinden mit insgesamt rund 60 bis 70 Mann am Einsatz beteiligt.