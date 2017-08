Brand in deutscher Sozialunterkunft: Zwei Tote, drei Schwerverletzte

Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in der Nähe von Stuttgart sind in der Nacht auf Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In dem Gebäude in der Innenstadt von Markgröningen sind demnach zehn Personen untergebracht gewesen, darunter Obdachlose und Asylbewerber. Das Feuer sei gegen 2.11 Uhr gemeldet worden und am frühen Montagmorgen unter Kontrolle gewesen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.