Brand im Bezirk Gänserndorf - zehn Feuerwehren im Einsatz

Der Brand zweier Wohnhäuser in Ringelsdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Montagnachmittag den Einsatz von zehn Feuerwehren erfordert.

Die beiden Gebäude wurden schwer beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Flammen dürften ersten Erkenntnissen zufolge von einem Kind beim Spielen mit einem Feuerzeug verursacht worden sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Die Schadenssumme war unbekannt. Der Brand brach gegen 14.00 Uhr in einem Haus im Ortszentrum von Ringelsdorf aus. Die Gebäudefront, eine Scheune, ein Carport sowie ein Holzlagerraum fingen rasch Feuer. In der Folge griff der Brand auch auf die Fassade und das Dach des benachbarten Wohnhauses über. Die Nebengebäude und ein darin abgestelltes Motorrad brannten laut Polizeiangaben aus, die beiden Häuser dürften noch bewohnbar sein. 50 Feuerwehrmitglieder waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.