Aus der Brandruine des weststeirischen Bergbauernhofs, der in der Früh des Stephanitags aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen war, ist am frühen Nachmittag der Leichnam der zweiten vermissten Frau geborgen worden. Der zweijährige Enkelsohn der Besitzerin des Anwesen wurde weiterhin vermisst. Die Einsatzkräfte durchsuchten weiterhin die Ruine, in der der Brandschutt sehr hoch lag.

Zu Mittag waren die sterblichen Überresten einer Frau entdeckt worden. Damit war es traurige Gewissheit, was seitens der Einsatzkräfte befürchtet worden war. Es war aber sechs Mitgliedern der Familie gelungen, sich ins Freie zu retten - der Tochter (29) der Besitzerin (70) des abgelegenen Hofes in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg), deren Lebensgefährten (33) und deren vier Kinder im Alter zwischen acht und einem Jahr.

Bei den beiden Toten handelt es sich wohl um die 70 Jahre alte Besitzerin des Gehöfts sowie um die Tochter (77) eines früheren Eigentümers des Anwesens. Diese hatte laut Polizei als Bedienstete für die neue Besitzerin gearbeitet und war zuletzt pflegebedürftig gewesen.

Die Suche nach der Ursache des in der Früh des Stephanitags ausgebrochenen Feuers war am Nachmittag noch im Laufen. "Frühestens morgen wissen wir mehr", sagte ein Polizist zur APA. Die beiden Leichname wurden zur Obduktion nach Graz gebracht.

