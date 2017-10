Brand eines Mehrparteienhauses in St Pölten: 20 Wohnungen evakuiert

Beim Brand eines Mehrparteienhauses in St. Pölten sind am Samstag 20 Wohnungen evakuiert worden. Das Feuer dürfte gegen 5.30 Uhr auf einer Müllinsel vor dem Gebäude ausgebrochen sein, die Flammen griffen auf die Fassade und den Dachstuhl über. Nach ersten Angaben dürfte es keine Verletzen geben. Sieben FF mit 110 Mitgliedern standen im Einsatz, teilte NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger mit.

Der Dachstuhl des Hauses in der Herzogenburger Straße stand in Vollbrand, bei den Löscharbeiten wurden auch zwei Drehleitern und eine Teleskopmastbühne eingesetzt. Das Feuer war am Vormittag unter Kontrolle. Die Arbeiten der Helfer waren noch im Gange, da das Dach geöffnet und auf Glutnester kontrolliert werden musste. Brandstiftung wurde als Ursache nicht ausgeschlossen.