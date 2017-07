In der Wachau-Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) ist Feuerwehrangaben zufolge am Montagnachmittag auf dem Donauschiff "A-Rosa Riva" ein Brand ausgebrochen. 190 Passagiere wurden gerettet, teilte Matthias Fischer vom Landeskommando NÖ auf Anfrage mit. Es habe höchste Alarmstufe bestanden.

Zwölf Feuerwehren rückten u.a. mit Arbeitsbooten aus, sagte Fischer. Die Fahrgäste der "A-Rosa Riva" seien von einem zufällig vorbeikommenden anderen Donauschiff aufgenommen worden, bestätigte er Angaben von Andreas Zenker vom Roten Kreuz NÖ. Die Besatzung sei in der Folge mit den Feuerwehrbooten von Bord gebracht worden.

Die "A-Rosa Riva" ankerte am Nachmittag auf dem Strom. Aus dem Inneren des Schiffs stieg Fischer zufolge nach wie vor Rauch auf. Die Brandbekämpfung an Bord ging unter Atemschutz vor sich. Soldaten des Bundesheer waren mit Sturmbooten am Ort des Geschehens.

Laut Zenker wurden die von dem anderen Schiff aufgenommenen Passagiere nach Dürnstein (Bezirk Krems) gebracht. An der dortigen Anlegestelle hatte sich ein Großaufgebot an Helfern eingefunden. Laut Zenker waren zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie 13 Rettungswagen in Marsch gesetzt worden.