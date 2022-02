Die Stimmung in Österreich ist derzeit aufgrund der Coronapandemie so schlecht wie schon seit Jahrzehnten nicht. Das ergab die Neujahrsumfrage des Instituts IMAS. So blicken 70 Prozent der Menschen pessimistisch auf das Jahr 2022. Einen derart schlechten Wert gab es zuletzt im Jahr 1972. Hingegen empfanden nur zwei Prozent der Österreicherinnen und Österreicher das Jahr 2021 als ein gutes.

Auch für Unternehmer und Geschäfte war das vergangene Jahr mit Lockdowns und häufig wechselnden Corona-Regeln nicht gerade einfach. Doch Chefs und Mitarbeiter bemühten sich trotz widriger Umstände, ihren Kunden bestmögliches Service und Einkaufserlebnis zu bieten.

Bemühungen, die sich bezahlt machen, wie der "Branchenmonitor Kundenzufriedenheit 2022", der von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) gemeinsam mit News erstellt wurde, zeigt.

250.000 Kundenmeinungen

Um die besten Unternehmen der einzelnen Branchen zu ermitteln, wurden mehr als 250.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.825 Unternehmen aus 171 Branchen eingeholt. "Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS", erklärt Studienleiterin Katja Likowski von der Gesellschaft für Verbraucherstudien.

Die Umfrage selbst wurde online durchgeführt. In die Beurteilung flossen ausschließlich Bewertungen jener Menschen ein, die in den vergangenen drei Jahren selbst Kunde des Unternehmens waren. Berücksichtigt wurden zudem nur jene Betriebe, für die mehr als 100 Bewertungen abgegeben wurden.

» Es zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede in der Kundenzufriedenheit «

Der Kundenzufriedenheits-Score

Doch welche Branchen und Unternehmen schnitten am besten ab?

"Wie schon im Vorjahr zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede in der Kundenzufriedenheit", so Likowski. "Die am besten bewerteten Unternehmen schafften 8,56 von zehn möglichen Punkten, die schlechtesten gerade einmal 5,76."

Vor allem Branchen in den Bereichen Essen und Trinken, Shopping, Mode und Lifestyle sowie Technik und Beruf haben sehr zufriedene Kunden. Auch das Segment Reisen und Tourismus ist trotz all der Schwierigkeiten, die die Coronapandemie für diese Betriebe mit sich bringt, wieder vorne mit dabei. Unter den Topunternehmen sind Hotelgruppen, Buchhändler und Drogerien. Und auch jene Branchen, die zu den Gewinnern der Pandemie zählen: Weinhändler und Onlineshops für Bastelbedarf.

Am anderen Ende der Kundenzufriedenheit liegen hingegen vor allem Versicherer und Banken, unabhängig davon, ob es sich um Online-oder Filialgeschäft handelt. Schlusslicht sind Singlebörsen und Partnervermittlungen.

Die Top 300

Mithilfe des Kundenzufriedenheits-Scores wurden schließlich die besten 300 ermittelt. Diese Unternehmen dürfen künftig den Titel "Kunden-Champions 2022" tragen. Zusätzlich wurden die "Branchen-Champions 2022" in 171 Branchen gekürt. Neben dem ersten Platz jeder Branche wurden noch die top drei (ab zehn Unternehmen pro Branche) bzw. die top fünf (ab 20 Unternehmen pro Branche) ausgezeichnet.

Zur Studie: Gesellschaft für Verbraucherstudien - Das unabhängige Forschungsinstitut stellt die Interessen der Verbraucher in den Fokus und bewertet in seinen Studien Händler, Verkäufer und Dienstleister unterschiedlichster Wirtschaftszweige. In seiner neuen Kundenzufriedenheitsstudie wurden mittels Onlinebefragung mehr als 250.000 Kundenmeinungen zu 1.825 Unternehmen aus 171 Branchen eingeholt und ausgewertet.

Die vollständige Tabelle der Champions können Sie hier herunterladen.