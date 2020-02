Welche Unternehmen haben hierzulande die zufriedensten Kunden? Um das beurteilen zu können, holte die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu 1.900 Unternehmen in 180 Branchen ein.

Sobald ein Kunde das Geschäft oder ein Gast das Restaurant oder Hotel betritt, muss jeder Mitarbeiter sein Bestes geben. Davon ist Horst Schulze überzeugt. Und er muss es wissen. Schließlich war Schulze in den 1980er Jahren Vorstandsvorsitzender der luxuriösen Ritz-Carlton Hotels und gründete später seine eigene Luxus-Hotel-Kette, die West Paces Group in Atlanta, die mittlerweile zur Capella Hotel and Resorts Group wurde. Gerade ist sein Buch „Fünf-Sterne-Service“ im Campus-Verlag zu diesem Thema erschienen.

„Es ist entscheidend, sich voll und ganz auf den Kunden zu konzentrieren und nicht auf sich selbst. Man muss sich in ihn hineinversetzen und so versuchen zu verstehen, was er möchte und erwartet“, erklärt Schulze wie es gelingt, dass die Kunden nach ihrem Einkauf das Geschäft zufrieden verlassen und wieder kommen.

Das Ziel: Loyalität

Zunächst muss man sich bewusst werden, was der Kunde eigentlich will. Einerseits möchte er natürlich ein tadelloses Produkt zu einem fairen Preis, andererseits ist die menschliche Komponente und der Umgang mit dem Kunden entscheidend. Denn daher kommt die Zufriedenheit hauptsächlich. „Das fängt damit an, freundlich zu grüßen, sobald jemand das Geschäft oder Hotel betritt“, so Schulze – und endet mit einer herzlichen Verabschiedung und einem „Danke, dass Sie bei uns waren“.

Wer zufrieden mit dem Service ist, baut aufgrund der positiven Erfahrungen nach und nach Vertrauen auf und wird schließlich loyal. Es sind jene Kunden, die zu schätzen gelernt haben, was sie in dieser Firma bekommen und bei Konkurrenten nicht.

Die Unzufriedenen

Dann gibt es allerdings noch die Gruppe der Unzufriedenen. Sie sind schlecht gelaunt und beschweren sich über Kleinigkeiten. Wie geht man mit solchen Menschen um? Höflich, freundlich und zuvorkommend. Denn: „Warum sollte ich kein Gentleman mehr sein, nur weil sich ein Kunde wie ein Affe benimmt?“, fragt Schulze.

Egal was passiert ist, der Luxushotelier rät dazu, sich immer zu entschuldigen. Oft kann die Situation dann mit einer kleinen Geste rasch wieder beruhigt werden: „Kommt etwa ein Gast übellaunig zur Rezeption und beschwert sich darüber, dass der Fernseher in seinem Zimmer nicht funktioniert, sollte dieser Gast zum Beispiel auf das Frühstück eingeladen werden. Denn entweder er geht weg und spricht negativ über das Unternehmen oder – durch eine kleine Investition – doch positiv.“

Denn unzufriedene Gäste sind für ein Unternehmen sehr gefährlich, da sie ihren Freunden und Bekannten von der vermeintlich schlechten Behandlung erzählen. Zudem lassen sie gerne ihrem Frust in Internetbewertungen freien Lauf. Daher sollte man diese Bewertungen immer im Blick haben. Schreibt jemand Negatives, empfiehlt Schulze den Verfasser des Kommentars umgehend zu kontaktieren und nochmals mit ihm zu sprechen.

Die Studie

Welche Unternehmen haben hierzulande die zufriedensten Kunden? Um das beurteilen zu können, holte die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu 1.900 Unternehmen in 180 Branchen ein.

„Wir haben in der Auswertung jene Unternehmen berücksichtigt, für die mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden“, erklärt Katja Likowski, die Leiterin für Studien und Projekte. Anschließend wurden die Bewertungen mittels eigens entwickeltem „Kundenzufriedenheits-Score“ gemessen. „Wie schon im Vorjahr zeigten sich zwischen den Unternehmen und Branchen große Unterschiede der Kundenzufriedenheit. Während die am besten bewerteten auf einen Kundenzufriedenheits-Score von 8,5 von 10 möglichen Punkten kamen, schnitten die schlechtesten mit gerade mal 5,6 Punkten ab“, sagt Likowski. Zu den beliebtesten Branchen mit der höchsten Kundenzufriedenheit zählen v.a. Branchen in den Bereichen Reisen & Tourismus, Gesundheit sowie Shopping, Mode und Lifestyle. Das Schlusslicht im Kundenzufriedenheitsranking sind wiederholt die Zeitarbeitsfirmen. „Keine der untersuchten Branchen hat unzufriedenere Kunden als diese“, so Likowski. Erstaunlich ist für sie, dass Singlebörsen und Partnervermittlungen weit hinten platziert sind.

Kunden-Champions 2020

Mit Hilfe des Kundenzufriedenheits-Score wurden schließlich die Top 300 ermittelt. Diese Unternehmen dürfen künftig den Titel „Kunden-Champions 2020“ tragen. Zusätzlich wurden die „Branchen-Champions 2020“ in 180 Branchen gekürt.



Die vollständige Tabelle der Champions können Sie hier herunterladen.