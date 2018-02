Bräutigam in Indien durch Freudenschüsse während Hochzeit getötet

In Indien ist ein Bräutigam durch Freudenschüsse während seiner Hochzeitsfeier getötet worden. Deepak Kumar habe gerade die Hochzeitsgäste zum Haus seiner Braut in Neu Delhi geführt, als er von einem Irrläufer getroffen wurde, sagte der Vize-Polizeichef der indischen Hauptstadt, Nupur Prasad, am Mittwoch. Der 21-Jährige wurde noch ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Nach Angaben des Ermittlers weiß die Familie des Toten, wer die Schüsse abgefeuert hat. Einer der Hochzeitsgäste sagte der "Times of India", mehrere Gäste hätten Waffen mitgebracht, um Freudenschüsse abzugeben, wie es in der Familie Tradition sei. In Südasien ist es häufig Brauch, während Hochzeiten und anderen Feiern Gewehrsalven in die Luft zu feuern. Trotz Verbots ist dies auch in Indien weit verbreitet.