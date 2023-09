Brad Pitt urlaubt in Südtirol

Hoher Besuch südlich des Benners: Hollywoodstar Brad Pitt urlaubt derzeit in Südtirol. Der 59-Jährige kam Montagnachmittag mit seinem Privatjet am Bozner Flughafen an, berichtete die Internetplattform "stol.it". Laut dem Bericht weilt der zweifache Oscargewinner nun in der Kurstadt Meran. Zuletzt war Pitt im Sommer in Europa beruflich zugegen gewesen. So drehte er einen Formel-1-Film in Großbritannien.

Die Dreharbeiten mussten aber wegen des anhaltenden Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood vorerst unterbrochen werden. Vor Jahren waren Gerüchte laut geworden, dass Pitt bei einem "Ötzi"-Film mitspielen könnte. Ob er auch deswegen die autonome Provinz aufsuchte, war nicht bekannt.

Einen privaten Grund zum Feiern hat der Weltstar jedenfalls noch dieses Jahr: Pitt feiert am 18. Dezember seinen 60. Geburtstag.