Boykottdrohungen gegen EU-Westbalkan-Gipfel

Der anhaltende Streit um den Status des Kosovos überschattet die Vorbereitungen für den EU-Westbalkan-Gipfel in der kommenden Woche.

Hintergrund ist, dass fünf EU-Länder dem 2008 von Serbien abgespaltenen Gebiet weiterhin die Anerkennung als Staat verweigern und das auch bei dem Spitzentreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia deutlich machen wollen. Nichts soll demnach so interpretiert werden können, als dass die Unabhängigkeit des Kosovos unumstritten wäre.

Um den Gipfel dennoch wie geplant zu ermöglichen, versucht es die EU nun mit diplomatischem Einfallsreichtum. So soll in der Abschlusserklärung zu dem Treffen lediglich von Westbalkanpartnern und nicht von Westbalkanstaaten geredet werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Zudem werden die Plätze der Staats- und Regierungschefs voraussichtlich mit deren Namen und nicht wie sonst üblich mit dem Ländernamen gekennzeichnet.

Mit den Regelungen hoffen die Organisatoren, zumindest die Staats- und Regierungschefs der Anerkennungsverweigerer Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei von einem Boykott des Westbalkangipfels abhalten zu können. Lediglich Spaniens Regierungschef Manuel Rajoy wird nach Angaben von Diplomaten vermutlich trotz der Zugeständnisse nicht am Treffen teilnehmen. In Madrid hieß es zuletzt, Rajoy wolle sich vor dem Hintergrund der separatistischen Bewegungen in Katalonien nicht mit dem Präsidenten des Kosovos fotografieren lassen.

Das fast nur noch von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 2008 von Serbien abgespalten. Zuvor hatten 1999 NATO-Bombardements serbisches Militär und Freischärler gezwungen, die frühere serbische Provinz zu verlassen. Serbien will sich mit dem Verlust des Kosovos bis heute nicht abfinden und verlangt seine Rückkehr in den Staatsverband. Mittlerweile haben aber nicht nur fast alle EU-Staaten, sondern auch mehr als 90 andere den Kosovo offiziell als Staat anerkannt.

Bei dem Spitzentreffen soll am Donnerstag kommender Woche über die EU-Perspektiven der Westbalkanländer gesprochen werden. Zu ihnen gehören neben dem Kosovo auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Mit Montenegro und Serbien führt die EU bereits offizielle Beitrittsverhandlungen, die Aufnahme von Gesprächen mit Albanien und Mazedonien schlug die EU-Kommission jüngst vor. Bosnien-Herzegowina und das Kosovo gelten bislang lediglich als potenzielle Kandidaten für Verhandlungen.

Konkrete Ergebnisse werden von dem Gipfel nicht erwartet. Dass die Westbalkan-Staaten von den Staats- und Regierungschefs ein konkretes Datum für einen EU-Beitritt in Aussicht gestellt bekommen, gilt als ausgeschlossen. Die EU-Kommission hatte jüngst das Jahr 2025 genannt und war davon von mehreren Mitgliedstaaten scharf angegriffen worden. Kritiker argumentieren, dass alle sechs Westbalkan-Staaten noch meilenweit davon entfernt seien, die Kriterien für eine Aufnahme in die EU zur erfüllen.