Horror-Camp von Vucjak wird aufgelöst

Am Dienstag kurz vor 13.00 Uhr hat die Umsiedelung von Flüchtlingen aus dem umstrittenen bosnischen Camp Vucjak bei Bihac begonnen. Nach Ankündigung der Lokalbehörden, sollen rund 600 Camp-Insassen zuerst im Flüchtlingslager Usivak bei Hadzici, etwa 20 Kilometer südwestlich von Sarajevo, untergebracht werden.

Die Umbauarbeiten in der ehemaligen Militärkaserne Blazuj bei Sarajevo, wohin sie später versetzt werden sollen, sind nämlich noch im Gange. Nach Angaben von Peter van der Auweraert, Missionschef der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Bosnien, würden die Umbauarbeiten in Blazuj noch etwa drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Unter anderem gilt es, die Frage der Wasser- und Stromversorgung zu lösen, berichtete der Sender "Free Europe".

Dazu interessant: Von der FPÖ-Anhängerin zur Flüchtlingsmama - Österreicherin für Vucjak im Einsatz

Umsiedlung beruht auf Freiwilligkeit

Für die heutige Umsiedelung von Flüchtlingen wurden laut dem Internetportal "Klix.ba" sieben Busse und rund 100 Polizisten engagiert. Einige der Flüchtlinge widersetzen sich laut Medienberichten der Versetzung in das Landesinnere und würden lieber in der Region, dicht an der Grenze zu Kroatien, bleiben. Wie eine IOM-Mitarbeiterin am Montag betonte, würde die Umsiedelung von Flüchtlingen ausschließlich auf Freiwilligkeit beruhen.

Laut bosnischen Medienberichten wurden am Montag auch Flüchtlinge ins Camp Vucjak gebracht, die Unterkunft in einer ehemaligen Fabrik in Bihac gefunden hatten. Nun sollen sie ebenfalls aus dem Kanton Una-Sana abgesiedelt werden.

Journalisten Betretung untersagt

Journalisten war am Dienstag die Betretung des Camps untersagt. Sie wurden von der Polizei auf einem lokalen Weg, etwa drei Kilometer vom Camp entfernt, aufgehalten.

Verheerende Bedingungen

Das improvisierte Lager Vucjak befindet sich seit Sommer auf einer ehemaligen Mülldeponie, hat keinen Strom- und Wasseranschluss und besteht aus Zelten, die nicht geheizt werden können. Mit dem Wintereinbruch haben sich die Lebensverhältnisse im Camp in den vergangenen Tagen weiter verschlechtert. In den vergangenen sechs Monaten wurden im Camp rund 15.000 Flüchtlinge registriert, meldete "Free Europe". Nach der Umsiedelung der Flüchtlinge, die bis Donnerstag komplettiert sein soll, wird Vucjak laut Behörden bis zum Wochenende endgültig geschlossen werden.