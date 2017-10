Boris Becker hat hohe Schulden. So hohe Schulden, dass der Ex-Tennis-Superstar nun sogar ernsthaft darüber nachdenkt, ins Dschungelcamp zu gehen. Dass es ein Angebot gibt, hat er inzwischen bestätigt.

Boris Becker im Dschungelcamp? Eine Kombination, die man sich bis vor kurzem nicht im Traum hätte vorstellen können. Doch es könnte bald dazu kommen. Gegenüber der "Bild" hat der 49-Jährige bestätigt, ein Angebot zur Teilnahme bekommen zu haben. Allerdings nicht von RTL, sondern von der britischen Variate "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!". Angenommen habe er das Angebot aber noch nicht, erklärt Becker.

» Seine Berater verhandeln nur noch sein Gehalt und sie wollen für ihn 500.000 Pfund rausholen «

Die Betonung liegt hier auf "noch", denn dass Boris Becker an der Show teilnimmt, dürfte außer Frage stehen, berichtet die britische "Sun". Angeblich geht es nur noch um die Höhe der Gage. "Seine Berater verhandeln mit ITV (der Sender, der die Show ausstrahlt, Anm.) nur noch sein Gehalt und sie wollen für ihn 500.000 Pfund (rund 596.000 Euro) rausholen", heißt es.

Laut "Sun" war es sogar Beckers eigene Idee, ins Dschungelcamp zu gehen. "Er muss einen Weg finden, um schnell viel Geld zu verdienen", wird ein Insider zitiert. Allerdings wäre die kolportierte halbe Million Pfund vorerst nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn der dreifache Wimbledon-Sieger soll Schulden in Höhe von rund 60 Millionen Euro haben.

© imago/Action Pictures Boris und Lilly Becker

Auf sozialen Netzwerken wird Boris Beckers potenzielle Dschungelcamp-Teilnahme bereits heiß diskutiert, vielfach wurde aber vorgeschlagen, dass besser seine Frau Lilly in den Dschungel ziehen sollte, immerhin hat die 41-Jährige bereits bei "Global Gladiators" bewiesen, wie viel Power in ihr steckt.