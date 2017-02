Bei einem Bootsunglück vor Sri Lanka sind nach jüngsten Angaben am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich nahe der Stadt Beruwela während einer Bootsprozession zur Kirche Bandarawatte ereignet, berichtete der asiatische katholische Pressedienst Ucanews laut Kathpress am Montag. Derzeit werde weiter nach 20 Vermissten gesucht, sagte ein Sprecher des Bistums Chilaw.

33 Pilger seien gerettet und mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. An dem andauernden Sucheinsatz waren Fischer, Marinetaucher und Helikopter der Luftwaffe beteiligt. Den Angaben zufolge waren die rund 20 festlich geschmückten Boote mit einer Statue des heiligen Lazarus an Bord trotz Sturmwarnungen in See gestochen. Das Bott der ertrunkenen Pilger ertrunken war zudem überfüllt, als es etwa drei Kilometer vor der Küste kenterte.