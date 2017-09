Einem Medienbericht zufolge existiert ein Aktenvermerk, wonach das Innenministerium in der Causa Wörthersee interveniert hat. Die Opposition übt scharfe Kritik.

Zu dem Bootsunfall am Wörthersee, bei dem ein 44-jähriger Niederösterreicher starb, gibt es einen Aktenvermerk des Landeskriminalamts Kärnten über eine „Ministerweisung“, berichtet das Nachrichtenmagazin profil in einer Vorabmeldung. Auch News berichtete bereits im Juni von einer möglichen Verbindung zum Innenministerium. Hier nachlesen.

Sobotka "rücktrittsreif"

„Sobotka ist als Innenminister unhaltbar“. So FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl zu dem Bericht. „Wenn dieser Aktenvermerk des Landeskriminalamts Kärnten stimmt und man vergleicht dann Sobotkas gegenüber der „Kleinen Zeitung“ getätigten Aussage, dass ‚seitens des Innenministeriums nie in ein Verfahren eingegriffen werde‘, dann ist es schon klar ersichtlich, dass der Innenminister in dieser Causa der Öffentlichkeit über seine Vorgangsweise die Unwahrheit gesagt hat", so Kickl weiter in einer Presseaussendung.



Aktenvermerk ein Irrtum?

Auch von Seiten der Grünen wird Kritik am Innenminister Sobotka geübt. „Innenminister Sobotka muss die Vorgänge rund um eine Weisung im Zusammenhang mit einem Bootsunfall eines Bekannten am Wörthersee umgehend offenlegen. Wenn der Vorwurf, Sobotka hätte polizeiliche Zuständigkeiten verändert, von ihm nicht entkräftet werden kann, ist der Innenminister rücktrittsreif“, so der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser.

Steinhauser hält die Erklärung, der Aktenvermerk wäre ein Irrtum, für nicht ausreichend. „Das klingt nach einer Schutzbehauptung, wo möglicherweise ein Beamter jetzt seinen Kopf hinhält, um Sobotka vor einem handfesten Skandal zu schützen“, sieht Steinhauser bisher untaugliche Erklärungsversuche für den schwerwiegenden Aktenvermerk.

Amtsauffassung Sobotkas "hochproblematisch"

Kann er den Vorwurf, polizeiliche Zuständigkeiten verändert zu haben, nicht entkräften "ist der Innenminister rücktrittsreif". Die Erklärung, der Aktenvermerk wäre ein Missverständnis, klingt für Steinhauser" nach einer Schutzbehauptung, wo möglicherweise ein Beamter jetzt seinen Kopf hinhält, um Sobotka vor einem handfesten Skandal zu schützen". Er kündigte eine parlamentarische Anfrage an, um "die behördeninternen Vorgänge genau zu durchleuchten". Insgesamt hält Steinhauser die Amtsauffassung Sobotkas für "hochproblematisch": "Während er vor kurzem KritikerInnen des sogenannten Sicherheitspakets praktisch als Freunde von Terroristen verunglimpft hat, steht jetzt der Verdacht im Raum, dass er für einen Bekannten in polizeiliche Verfahrensabläufe eingegriffen hat."

