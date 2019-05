Ö1 Club-Lounge am Donauinselfest: Backstage-Tickets zu gewinnen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding GmbH und der ORF MARKETING & CREATION GmbH & Co KG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin News und auf www.news.at unentgeltlich veröffentlicht werden darf, sowie dass deren oben angegebenen Daten zwecks Übermittlung des Preises an den Partner (ORF MARKETING & CREATION GmbH & Co KG) weitergegeben werden dürfen. Die VGN News Medien Holding GmbH und die VGN Digital GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 12.06.2019, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.