Lust auf Urlaub daheim? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit! Einfach das Kontaktformular ausfüllen und den gewünschten Code (z.B. VORARLBERG) eingeben!

Bitte beachten Sie, dass es dieses Mal zwei Hotels in Oberösterreich und dementsprechend auch zwei Codes gibt (OBERÖSTERREICH und OBERÖSTERREICH2)!

Vorarlberg: Hotel Sonnenburg

© Hotel Sonnenburg

Wollen Sie den Gipfel der Urlaubsgefühle erleben?

Dann sind Sie im Hotel Sonnenburg in Oberlech genau richtig!

Sie können sich darauf verlassen, dass Sie einzigartige Momente in Oberlech am Arlberg, erleben werden.

Neben der unbestechlichen Lage, direkt an der Skipiste,

erwartet Sie ein liebevoll von Familie Hoch geführtes 5 Sterne Hotel.

Gewinnen Sie zwei Nächte in einer Gold-Junior-Suite für

2 Personen inklusive Halbpension

(Anreise: 29.03.2019 Abreise: 31.03.2019)

CODE: VORARLBERG

Salzburg: Gut Wenghof-Family Resort

© GUT WENGHOF

Das Hotel mit dem größten ALLES INKLUSIVE-Angebot

in den Alpen! Unter dem Motto 100% Familie, alles inklusive und Traumurlaub bieten wir den perfekten Familienurlaub.

Kräfte tanken und ausspannen mit der ganzen Familie.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Erwachsene und 2 Kinder

bis 14 Jahre (Verpflegung all inclusive)!

CODE: SALZBURG

Oberösterreich: Hotel Goldenes Schiff

© Goldenes Schiff

Das moderne 4-Sterne-Stadthotel befindet sich direkt im historischen Stadtkern von Bad Ischl.

Der Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad lädt nach eine Führung durch die Kaiservilla, einer Seilbahnfahrt auf die Katrin-Alm oder einer Stadtbesichtigung zum Entspannen ein.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück.

CODE: OBERÖSTERREICH

Oberösterreich: Villa Seilern Vital Resort

© www.villaseilern.at

Das Villa Seilern Vital Resort bietet alles um erlebnisreiche

Tage im Salzkammergut zu verbringen. Der imperiale Flair der denkmalgeschützten Villa Seilern und der architektonisch sehr gelungene Zubau sorgen für einzigartige Atmosphäre.

Im stilvollen Ambiente der individuell gestalteten Zimmer und Suiten kann man sich richtig erholen.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen im Wohlfühl-Zimmer inkl. Verwöhnpension.

CODE: OBERÖSTERREICH2

Niederösterreich: Wellness-Wanderhotel Wanzenböck

© Bernd Wanzenböck

Genießen Sie einen entspannten Wellnessaufenthalt am Fuße des Schneebergs. Massagen und Kosmetikbehandlungen verwöhnen Körper und Geist.

Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Farbenlichtenergieinsel, Griechisches Götterbad, Solegrotte und vieles mehr sorgen für Tiefenentspannung.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension im Standard-Plus Zimmer inklusive Wellnessbereichnutzung.

CODE: NIEDERÖSTERREICH

Wien: Austria Trend Hotels

© VERKEHRSBÜRO GROUP/Austria Trend Hotels

16 Häuser stehen in Wien zur Wahl und machen die Austria Trend Hotels zur Nr. 1. Mit ihrer ausgezeichneten Lage an den

Wiener Hotspots sind sie der ideale Ausgangspunkt für Ihren Citytrip. Gewinnen Sie ein Wochenende in einem Wiener Austria Trend Hotel Ihrer Wahl für 2 Personen inkl. Genuss-Frühstück.

CODE: WIEN

Steiermark: Thermalhotel Leitner

© Therme Loipersdorf

Das Wohlfühlhotel mit direktem Bademantelgang und exklusiven Hotelliegen in der Therme Loipersdorf.

Im hoteleigenen Saunabereich ist das Entspannen ganz einfach. Bei einer Massage– oder Kosmetikbehandlung bringen Sie Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht.

Im Restaurant werden Sie mit steirischer Gastlichkeit verwöhnt. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Verwöhnpension und Ganztagseintritt in die Therme Loipersdorf

CODE: STEIERMARK

Kärnten: Feel Good Boutique Hotel Egger

© FEEL GOOD BOUTIQUE HOTEL EGGER****

Fühlen Sie sich wohl in unserem 4 Sterne All Suite Boutique Hotel Egger in Krumpendorf.

Lassen Sie sich verwöhnen und liebevoll umsorgen. In ungezwungener Atmosphäre, weit weg vom Alltag!

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen in der Junior Suite inkl. Frühstück vom Buffet und allen feel good Leistungen.

CODE: KÄRNTEN

