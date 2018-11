Mit News einen von acht Traumurlauben in Österreich gewinnen!

THE ART OF LIVING

Im ELIZABETH Arthotel wird Kunst gelebt. Mit klarer Linienführung und modernster Ausstattung der Zimmer & Suiten, ergänzt es die Silhouette der Ischgl’er Bergwelt. THE ART TO RELAX: Hier kann man das Leben in aller Leichtigkeit genießen - schwerelos im Infinity Pool. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen (im Dezember 2018 und April 2019 einzulösen).

Hotel am See**** Die Forelle

Erleben Sie den Kärntner Winterzauber und freuen Sie sich auf eine romantische Auszeit am Millstätter See. Das Hotel mit einem 850 m² großen Wellnessbereich, einer Punschhütte direkt am See und köstlichen Gaumenfreuden, lädt zur stimmungsvollen Adventzeit in den Nockbergen ein. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension.

EICHINGERBAUER**** SUPERIOR

Ein charmantes Hotel und Zimmer im modernen alpinen Lounge-Stil, mit nur 90 Betten, das viele Wünsche erfüllt. Der perfekte Ausgangspunkt für sportliche Aktivitäten im Salzkammergut. „Eich SPA“ mit abwechslungsreicher Saunawelt, sowie ganzjährig beheiztem

Außenpool, kulinarische Genüsse mit Produkten aus der Region und eine familiäre, unkomplizierte Atmosphäre - das alles erwartet Sie! Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension!

Impuls Hotel Tirol 4*s

Von der Piste ins Gasteiner Thermalwasser: Das moderne, farbenfrohe Viersterne-Superior-Haus liegt inmitten des Skigebietes Gastein (mit der neuen Schlossalmbahn) und ermöglicht, mit seiner eigenen Thermen- und SPA-Welt, pure Erholung. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. HP (Termin nach Absprache bis Ende 2019).

Hotel Steirerrast***

Erleben Sie pure Erholung im Wohlfühlhotel Steirerrast*** in Kaindorf und verbringen Sie wertvolle Zeit mir Ihren Liebsten. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Entdecken Sie die Vielfalt der Oststeiermark, bei Wanderungen und Radtouren durch die wunderbare Landschaft. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Verwöhnpension (Angebot nur gültig in der Nebensaison).

Hotel Sole-Felsen-Bad

Es gibt diese Momente, in denen man sich danach sehnt, Körper, Seele und Geist wieder in Einklang zu bringen. Das Gmündner Hotel Sole-Felsen-Bad, idyllisch am Asangteich gelegen, ist der perfekte Ort für die ersehnte Auszeit. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Frühstück, 3x Eintritt ins Sole-Felsen-Bad, 2x 2-Gänge im Sole-Felsen-Bad und zahlreiche weitere Inklusivleistungen.

Das Tyrol

Das historische Wien vereint mit der hippen Szene im Museumsquartier – das ist Das Tyrol. Individuell, persönlich, stilvoll und charmant. Luxus ist hier eine Selbstverständlichkeit. Umgeben von Kunstwerken und modernem Design, lädt Das Tyrol zum Verweilen und Genießen ein. Gewinnen Sie eine Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück.

Thermenhotel PuchasPLUS****

Herrlicher Panoramablick und bestes Preis-Leistungsverhältnis direkt an der Therme in Stegersbach. Die XXL-Zirbenzimmer für allerhöchsten Wohnkomfort und traumhaft gesunden Schlaf. Überzeugen Sie sich von der einzigartigen kulinarischen Vielfalt, mit maximaler Wahlfreiheit und erleben Sie Erholung und Entspannung pur. Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Therme (14 Pools und 9 Saunen), Wellness & Spa.

