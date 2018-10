Gewinnen Sie einen von acht Traumurlauben in Österreich.

© Burghotel Lech

BURG Hotel

Zu jeder Jahreszeit erwartet unsere Gäste Wohlbefinden

und Entspannung auf höchstem Niveau.

Sie genießen in familiärer Atmosphäre ihre

geistig-seelische Erneuerung bei Wellness, Sport

und Kulinarik auf Haubenniveau. Sommer wie

Winter – im schönsten Ski- und Wandergebiet am

Arlberg. Gewinnen Sie 1 Nacht für 2 Personen im

Doppelzimmer, inkl. Halbpension.

Gewinnspielcode: Vorarlberg

© Holzhotel Forsthofalm

Holzhotel Forsthofalm

Das Holzhotel Forsthofalm steht für Individualität und

Freiheit über den Dächern von Leogang. In toller Alleinlage

direkt an den Wander- und Bikewegen des Sommercircus

Saalbach Hinterglemm und an den Skipisten im Winter

bietet das Hotel den idealen Mix aus Natur, Lifestyle, Wellness,

Fitness- und Aktivprogramm und kreativer Kulinarik.

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl.

¾ Verwöhnpension und Teilnahme am Mountain Life

Programm (Einzulösen nach Verfügbarkeit).

Gewinnspielcode: Salzburg

© STOCK resort

STOCK Resort im Zillertal

Großzügig, luxuriös und mit ganz viel Herz begeistert

das STOCK resort als eines der namhaftesten

und originellsten 5-Sterne-Hotels in den Tiroler

Alpen. Es ist ein stilvolles Unikat unter den anspruchsvollsten

Wellnesshotels. Gewinnen Sie 1 Übernachtung für 2 Personen in

unseren Hitwochen im Dezember (So-Do einlösbar).

Gewinnspielcode: Tirol

© walterluttenberger.com

franz FERDINAND Mountain Resort Nassfeld

Das franz FERDINAND Mountain Resort

liegt direkt an der Talstation des Millennium-

Express – dem direkten Zubringer ins größte

Skigebiet Kärntens. Ein Outdoor-Hotel

für aktive Urlauber, sportliche Familien,

Freundesrunden und Paare. Gewinnen Sie

2 Übernachtungen für 2 Personen inkl.

Halbpension im Doppelzimmer (Einzulösen

nach Verfügbarkeit).

Gewinnspielcode: Kärnten

© Sommerhof

Hotel Sommerhof

Das Hotel Sommerhof liegt direkt am Lifteinstieg

der Dachstein-West, das Familienskigebiet im Herzen

von Österreich. Regionale Spezialitäten, moderne

und neu renovierte Zimmer, Hallenbad, Sauna und

Kinderbetreuung – das erwartet Sie im herzlich

geführten Hotel der Familie Wallner. Gewinnen Sie

ein Wochenende zum Saisonstart des Skigebietes

Dachstein West mit 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

für 2 Personen und je einem Tagesskipass

(Reisezeitraum 14. bis 16. Dezember 2018).

Gewinnspielcode: Oberösterreich

© Brunner_Stukard

Stadthotel brunner

Ein urbaner Glanzpunkt inmitten des alpinen

Schladming ist das Stadthotel brunner: Ein Ort zum

Loslassen ebenso wie zum Aufbrechen, geprägt von

regionalen wie asiatisch angehauchten Genüssen.

Der Claim „Meine Mitte im Zentrum“ wird im Stadthotel

brunner Programm: Heimische, ayurvedische

und basische Küche, regionale, biologisch angebaute

Produkte und SPA - Wellness über den Dächern.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inklusive

Frühstück.

Gewinnspielcode: Steiermark

© Donabaum

Weingut Donabaum „In der Spitz“

Mitten in Spitz und malerisch umrahmt von den

umliegenden Weinbergen liegt unser Boutiquehotel

– der ideale Ausgangspunkt für Ihre individuelle

Entdeckungsreise durch die Wachau. Bei uns

kommen Weinliebhaber, Gourmets und Kulturbegeisterte

ebenso auf ihre Kosten, wie die Freunde

aktiver Freizeitgestaltung. Gewinnen Sie 2 Übernachtungen

in der Wellness Suite Deluxe für 2

Personen inkl. Frühstück.

Gewinnspielcode: Niederösterreich

© Austria Classic Hotel Wien

Austria Classic Hotel Wien

Das privatgeführte Hotel mit fast 200jähriger

Geschichte ist der ideale Ausgangspunkt um

die Stadt zu erkunden. Starten Sie mit einem

reichhaltigen Frühstück im ruhigen Innenhof,

genießen Sie die grüne Oase der Stadt Wien

– den Prater – direkt in der Nähe des Hotels,

entdecken Sie die Wiener Innenstadt zu Fuß

und lassen Sie den Tag an der Hotelbar

ausklingen. Gewinnen Sie 2 Nächte für

2 Personen im DZ Premium inkl. Frühstück.

Gewinnspielcode: Wien

