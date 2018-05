Dahoam ist's am schönsten!

Lust auf Urlaub daheim? Dann machen Sie beim Gewinnspiel mit! Hotels durchschmökern, Kontaktformular ausfüllen und den gewünschten Code angeben.

THEMEN:

© Haldenhof

Haldenhof & Lech am Arlberg

Der Haldenhof & Lech – die persönliche

Ferien- und Erholungsmanufaktur! Tauchen Sie

ein in die Bergwelt! Der (Arl)Berg bietet viel mehr

als Wandern, Klettern, Golf & Bike. Das schöne

Gefühl barfuß über eine Wiese zu laufen, durch

kristallklare Bäche steigen, einfach die Aussicht

eines Gipfels genießen.

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen im

Paradies mit Halbpension.

CODE: VORARLBERG*

CODE: VORARLBERG-X**

© Moselbauer

Mosele’s Alm-Wellnessen

Der Alltag mit all seinen Stressfaktoren bleibt

zuhause. Körper, Geist und Seele finden im

4*Hotel Moselebauer und in der gesunden

Kärntner Bergluft Erholung. Jetzt den Sommer

mit Wellnessen und gemütlichem Alm-Feeling

genießen! Gewinnen Sie 2 Nächte inkl.

3/4 Pension für 2 Personen mit vielen

Inklusiv-Leistungen.

CODE: KÄRNTEN*

CODE: KÄRNTEN-X**

© VilaSeilern

Villa Seilern Vital Resort

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen für 2 Personen

im Wohlfühl-Zimmer inkl. Verwöhn-Pension

in der Villa Seilern inkl. Benützung unserer

Wellness- und Saunalandschaft mit Indoorpool,

Whirlpool, gemütlichen Kuschelecken, herrlich

beheizten Steinliegen und offenem Kamin. Wir

drücken Ihnen die Daumen und freuen uns schon

darauf, Sie bald bei uns verwöhnen zu dürfen!

CODE: OBERÖSTERREICH*

CODE: OBERÖSTERREICH-X**

© HotelStein

Salzburg Hotel Stein Meets Venice

Das legendäre Hotel Stein in Salzburg hat wieder

seine Pforten geöffnet. Das innovative Hotelkonzept

zeichnet sich durch sorgfältig ausgewählte

Details und hochkarätige Partner aus. Kompromisslos

wurde hier Besonderes geschaffen. Und ebenso

kompromisslos wird Qualität gelebt. Ein Konzept,

das Eindrücke hinterlässt und Emotionen weckt.

Das den Begriff Hotelerlebnis neu definiert.

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen in der Junior

Suite mit Frühstück auf der Rooftop Terrasse.

CODE: SALZBURG*

CODE: SALZBURG-X**

© DasKappel

DAS KAPPEL - Weinerlebnis in höchster Lage

Gewinnen Sie 1 Nacht für 2 Personen inkl.

Genießerfrühstück im 4* Winzer-Wellness-Hotel

DAS KAPPEL im wunderschönen steirischen Kitzeck.

Tauchen Sie im einzigartigen Weinberg-Spa

in Entspannung ein, lassen Sie den Blick über die

Weinberge schweifen und kosten Sie sich durch

die traditionell-trendige Kulinarikvielfalt.

CODE: STEIERMARK*

CODE: STEIERMARK-X**

© Diamondcity

Diamond City Hotel

Gemütlichkeit mit einem Schuss Eleganz: Das

4* Diamond City Hotel überzeugt als führendes

Haus in der Region. Mit dem direkten Anschluss

an die Donauschiffsfahrt und dem Tor zum

Wachauer Radweg ist diese einzigartige Location

im Herzen Tullns etwas ganz Besonderes. Eine

Runde Golf auf dem European Tour Diamond

Course, ein Besuch der Garten Tulln, des Egon

Schiele Museums sowie eine Gin Verkostung in

unserer exkl. Diamond Lounge sind inklusive.

Gewinnen Sie 2 Nächte im Doppelzimmer.

CODE: NIEDERÖSTERREICH*

CODE: NIEDERÖSTERREICH-X**

© Riverlodge

Hotel- Restaurant River Lodge Ister

Die River Lodge Ister liegt direkt an

der Donau und lädt zum Verweilen ein.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt mit Blick

auf die Skyline von Wien. Gewinnen Sie

2 Nächte für 2 Personen mit Frühstück.

CODE: WIEN*

CODE: WIEN-X**

© AllinHotels

ALL IN Hotels Lutzmannsburg

Verpflegung, Therme, Kinderbetreuung, Indoor

Funpark, Minigolf, Streichelzoo, Bowling,

Rad & E-Bike, Rikscha und mehr gratis inkludiert!

Die 4 Sterne ALL IN Hotels Thermenhotel

KURZ und ALL IN RED sind verbunden

mit der Sonnentherme Lutzmannsburg!

Gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Erwachsene

und 2 Kinder ALL INCLUSIVE!

CODE: BURGENLAND*

CODE: BURGENLAND-X**

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail Telefon Gewinnspiel-Code (optional) TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Die Gewinner werden durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News und der oben genannten Hotels sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin News und auf www.news.at unentgeltlich veröffentlicht werden darf, sowie dass deren oben angegebene Daten zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises (oben genannte Hotels) weitergegeben werden darf. Die Verlagsgruppe News GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 08.06.2018, Druckfehler & Irrtümer vorbehalten. ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die Verlagsgruppe News GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an alle oben genannten Hotels weitergeben darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz@vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/datenschutzpolicy.