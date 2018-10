Bon Jovi kommen wieder nach Österreich. Die Rocker aus New Jersey beehren am 17. Juli 2019 Wien und am 19. Juli Klagenfurt.

Die Gerüchte tummelten sich schon seit geraumer Zeit, nun wurde es bestätigt: Bon Jovi kommen wieder nach Österreich. Fünf Jahre nach ihrer „Because we can“-Tour führt ihr letztes Album „This House is Not For Sale“ Jon Bon Jovi und seine Bandkollegen wieder in die Alpenrepublik.

Neben dem Kopf der Band Jon, sind auch Schlagzeuger Tico Torres und Keyboarder David Bryan immer noch von der Originalbesetzung der einstigen Glam-Metal-Band mit an Bord. Richie Sambora, der nach einem Streit aus der Band flog, ist nicht mit dabei.

Band will jeden Abend neu gestalten

Die Tour konzentriert sich auf die Musik und die Songs, die Bon Jovi über 130 Millionen Albumverkäufe bescherten. Neben Klassikern wie „You Give Love A Bad Name“, „It’s My Life“, „Wanted Dead Or Alive“, „Bad Medicine“, „Who Says You Can’t Go Home”, „Always”, „Have A Nice Day” oder natürlich „Livin‘ On A Prayer“ kann die Band aus rund 95 Songs wählen und will das Set jeden Abend neugestalten.

Kartenvorverkauf beginnt am 2. November um 10.00 Uhr.